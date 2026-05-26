Детали для российских самолетов и вертолетов будут делать в Истре

В Истре компания приступила к строительству нового цеха металлообработки площадью 13 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию замысла составят около 70 млн руб., сообщает пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для расширения производства муниципалитет предоставил предприятию участок площадью 1,5 га. На этой территории возведут большой ангар, где будут выпускать крупногабаритные детали для отечественной авиатехники. Проект планируют завершить до конца 2030 года.

После запуска нового корпуса предприятие «БИДЖЕТ» сможет существенно нарастить объемы серийного производства и укрепить партнерские связи с российскими авиастроительными корпорациями. В цехе будут изготавливать широкий спектр компонентов: узлы фюзеляжа, элементы гидравлических систем, детали шасси, конструкции крыла и вспомогательные агрегаты. Часть помещений нового корпуса отведут под складские зоны — там разместят готовую продукцию и комплектующие.

Важный социальный эффект проекта — создание новых рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся более 100 специалистов, в основном инженеры. После расширения штат планируют увеличить как минимум на 200 сотрудников. Компании потребуются инженеры, технологи, конструкторы, специалисты по обслуживанию оборудования.

