IX фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в музее «Новый Иерусалим» в июле

В Истре с 8 по 12 июля состоится IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» на территории Государственного историко‐художественного музея «Новый Иерусалим». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организаторы подготовили особую программу, приуроченную к 120‐летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича. Концепция фестиваля строится на идее творческого диалога: наряду с произведениями юбиляра прозвучат сочинения композиторов, чьи идеи и художественные открытия повлияли на становление его уникального стиля. Слушатели смогут проследить музыкальные связи эпох и направлений через сочинения Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского‐Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита и Стравинского.

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, выступающий в роли резидента с момента основания фестиваля, представит ряд знаковых произведений. К нему присоединятся Российский национальный оркестр и Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. В заключительном гала‐концерте примет участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

