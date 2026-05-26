45 лет, без реставраций, в оригинале: в Сети спорят, стоит ли старая игрушка как реальная машина с пробегом

На популярном сайте с бесплатными объявлениями появилась необычная позиция от жителя Наро-Фоминска. Мужчина решил продать игрушечный жестяной молоковоз, выпущенный в Советском Союзе в далеком 1981 году. За раритетную вещь, которая может вызвать ностальгию у любого, чье детство прошло в СССР, продавец хочет выручить солидную сумму — 100 тыс. руб. Состояние лота в описании указано как «б/у, без реставраций, в оригинале», сообщил REGIONS.

Судя по фотографиям, это тяжелый, добротный грузовик с цистерной и надписью «Молоко» — классика тех лет. Такие игрушки дети обычно катали за веревочку, а особо везучие могли заводить специальным ключом. Продавец лаконично отмечает: «Без реставраций, все в оригинале. Молоковозу 45 лет».

В интернете цена уже вызвала горячие споры. Пользователи с иронией замечают, что стоимость машинки выросла пропорционально инфляции с 1981 года. Многие задаются вопросом: может ли старая детская забава стоить столько же, сколько реальный подержанный автомобиль на ходу?

Искусствовед Евгений Руслов подтверждает, что советские металлические игрушки сегодня действительно пользуются большим спросом у коллекционеров. Однако выставленный ценник, по его словам, далек от реальности. На рынке подобных вещей настоящая стоимость этой модели в состоянии «б/у» (со следами активных детских игр и без заводской коробки) составляет в лучшем случае от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

«Молоковоз, о котором идет речь, — это, скорее всего, легендарная модель завода имени 1 Мая. В идеальном состоянии, полностью на ходу, с родным заводным ключом и в оригинальной фирменной коробке такие экземпляры действительно ценятся и уходят на аукционах за 15–25 тысяч рублей. Но 100 тысяч рублей — это фантастическая переоценка. Столько лот может стоить только в том случае, если это редчайший прототип или игрушка принадлежала какой-то исторической знаменитости», — пояснил эксперт в беседе с REGIONS.

По мнению эксперта, житель Наро-Фоминска, судя по всему, рассчитывает исключительно на эмоциональную составляющую и чувство ностальгии. Потенциальные покупатели — это люди, которые узнают в этой машинке игрушку из своего детства и могут поддаться порыву, заплатив за дорогие сердцу воспоминания. Однако искусствовед подчеркивает: за те же 100 тыс. руб. опытный собиратель без особых усилий приобретет около десяти различных раритетных жестяных игрушек советской эпохи, причем в отличном коллекционном состоянии.

