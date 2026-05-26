Не вино, а кладбище: ученые раскрыли тайну 10-тонных кувшинов в Лаосе

Долгие десятилетия гигантские каменные кувшины, разбросанные по лаосским джунглям, ставили ученых в тупик. Местные легенды говорили, что великаны хранили в них вино. Но реальность оказалась куда мрачнее. Археологи наконец раскрыли тайну. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Долина кувшинов в провинции Сиангкхуанг — одно из самых загадочных мест на планете. Огромные каменные емкости, самые крупные из которых выше трех метров и тяжелее 10 тонн, были обнаружены еще в XIX веке. Их создали около двух тысяч лет назад. Кто именно — неизвестно. Цивилизация бесследно исчезла. Долгое время ученые спорили: для чего служили эти гигантские чаши? Версии колебались от хранения воды до ритуального виноделия.

Теперь все встало на свои места. Австралийский исследователь Николас Скопал из Университета Джеймса Кука и его коллеги нашли в джунглях кувшин, где лежали человеческие кости. И не один-два скелета, а останки 37 человек. Радиоуглеродный анализ показал: кости помещали внутрь постепенно на протяжении 270 лет. Похоже, сосуды служили семейными склепами.

Таким образом, Долина кувшинов оказалась гигантским кладбищем. Местное население, скорее всего, практиковало вторичные захоронения — сначала тела оставляли разлагаться, а затем кости собирали и укладывали в каменные урны. Место использовалось для почитания предков.

