В Сергиевом Посаде в 2026 году завершат строительство очистных сооружений

Строительство новых очистных сооружений завершится в Сергиевом Посаде в 2026 году. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас степень строительной готовности сооружений составляет 73%. Здесь установили монолитные железобетонные конструкции приемной камеры, блока вторичных отстойников, цеха доочистки, производственного здания, трансформаторной подстанции, иловой насосной станции.

Мощность сооружений составит 40 тыс. кубометров в сутки. С вводом объекта повысится эффективность работы системы водоотведения для 97 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция очистных сооружений в Коломенском округе завершится в 2027 году.