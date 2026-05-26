«Танцующий доктор» сменил место работы: акушер-гинеколог Синев будет принимать пациенток в Коломне

Известный врач акушер-гинеколог и популярный блогер Николай Синев сообщил своим подписчикам, что с 1 июня он приступит к работе в Коломенском перинатальном центре, сообщил REGIONS.

По информации издания, Николай Синев получил широкую известность благодаря нестандартному подходу к ведению родов. За свою необычную методику он удостоился прозвища «танцующий доктор». Суть метода в том, что врач предлагает роженицам во время схваток танцевать под музыку. По его мнению, это помогает снизить болевые ощущения и уменьшить уровень стресса у пациенток.

По данным издания, с 2023 года и до последнего времени Николай Синев работал в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя». Теперь же «танцующий доктор» продолжит свою практику в Коломне.

«С 1 июня я начинаю прием в Коломенском перинатальном центре (1,5 часа от Москвы). Шикарные условия, современное оборудование», — поделился новостью со своими подписчиками Николай.

По его словам, в Коломенском центре он назначен на должность заведующего отделением. В социальных сетях самого учреждения информации о новом докторе пока не публиковали.

По информации издания, Коломенский перинатальный центр — это многопрофильный стационар. Здесь получают квалифицированную помощь пациентки любого возраста, а также их только что появившиеся на свет малыши. Учреждение имеет третий, наивысший, уровень родовспоможения и укомплектовано передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием.

