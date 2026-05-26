Более 20 дорожных участков отремонтируют в Домодедове в 2026 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о плане ремонта дорог в Домодедове на текущий год. Покрытие обновят на 24 участках.

Три региональные дороги будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Сейчас работы ведутся на участке Домодедовского шоссе от деревни Заболотье до границы с Подольским округом. Здесь фрезеруют более 1,7 км покрытия. Кроме того, отремонтируют участок в городе, связывающий микрорайоны Авиационный и Востряково, а также участок между деревнями Шишкино и Глотаево. Всего на региональной сети отремонтируют 18 км покрытия.

На муниципальной сети обновят более 10 км покрытия. Работы проведут на улицах Генерала Белова, Лунной, 2-й Речной, Гагарина, Заборье, Земляничной и Кутузовском проезде в окружном центре. Кроме того, отремонтируют дороги в селе Ям, деревне Меткино, селе Красный Путь и других малых населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.