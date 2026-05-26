От фестивалей до мастер-классов: куда сходить в День защиты детей в Подмосковье

К 1 июня в Подмосковье по доброй традиции пройдут сотни праздничных мероприятий для детей — от ярких фестивалей в парках и уличных концертов до творческих мастер-классов и социальных акций. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало подборку мероприятий в муниципалитетах региона, приуроченных ко Дню защиты детей.

Фестиваль «Созвездие талантов» в Нахабино

30 мая в поселке Нахабино городского округа Красногорск пройдет пятый фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» (0+) и театрализованный концерт «Не бойтесь мечтать!» (0+). Праздничная площадка развернется возле Торгового центра «Арбуз», где будут работать игровой городок «Деревянная сказка», детское караоке, творческие мастер‐классы и ярмарка народных умельцев.

Всех желающих приглашают присоединиться к сетевой акции «Адрес детства — лето» и сделать фотографии в специально подготовленной фотозоне.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 20:30 по адресу: п. Нахабино, ул. Школьная, д. 2.

Интерактивы и творческая лаборатория в музее «Новый Иерусалим»

31 мая коллектив музея «Новый Иерусалим» в Истре приглашает детей (6+) и их родителей на праздничную программу, подготовленную при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: [ vk.com/Музей «Новый Иерусалим» ]

В 13:30 в атриуме музея состоится интерактив «Культура. Технологии. Наука» (6+). Юные гости узнают о цифровых проектах по сохранению культурного наследия Подмосковья и в творческой лаборатории создадут собственный цифровой объект по мотивам экспозиции «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Желающие смогут анимировать миниатюру, подобрать озвучку и посмотреть короткий видеоряд.

Для активных ребят — танцевальный мастер-класс (0+) от тренеров спортивного клуба Fitness One. А с 15:00 до 16:00 всех посетителей музея ждет концерт «Искусство детям» (0+) с участием юных лауреатов международных конкурсов. «Изюминкой» программы станет композиция для трех музыкантов на одном рояле.

В этот день с 10:00 до 19:00 бесплатно работает Детский центр «Экспонариум».

Адрес музея: г. Истра, ул. Ново‑Иерусалимская набережная, д. 1.

Праздник в Михневском парке культуры и отдыха

1 июня Михневский парк культуры и отдыха (городской округ Ступино) станет местом проведения Праздника солнечного света (0+). Для детей подготовлены квесты, подвижные игры, конкурсы с призами и мастер‐классы по изготовлению поделок.

Всех желающих ждут в «волшебном мире» с аниматорами, где участники мероприятия смогут перевоплотиться в любимых сказочных героев и пройти веселые задания.

Адрес: г. Ступино, п. Михнево, ул. Горького, владение ¾.

Концерт и сказки в «Мураново»

Музей‐заповедник «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе подготовил шестичасовую программу ко Дню защиты детей. Ее центральным событием станет концерт «Детство — это ты и я» (0+) на Барском лугу с участием театральных студий «Каламбур» и «Антресоль», а также детского коллектива русской песни «Напевочки».

Для детей в возрасте от 6 лет покажут кукольный спектакль «Три сказки о волшебном цветке» (6+). В его сюжете вокруг образа волшебного цветка, меняющего судьбу героев и подчеркивающего значение выбора и веры в добро, объединены «Заклятый царевич», «Аленький цветочек» и калмыцкая легенда «Лотос».

Адрес музея-заповедника: Пушкинский городской округ, деревня Мураново, владение 1.

Фото: [ istockphoto.com/SerrNovik ]

Безопасная и творческая среда

Главная цель всех мероприятий — привлечь внимание общественности к вопросам защиты прав детей и реализации их законных интересов, создание безопасной и творческой среды для развития несовершеннолетних. Каждое событие нацелено на раскрытие талантов, укрепление семейных связей и формирование позитивного отношения к окружающему миру, отмечают в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

По сложившейся традиции в День защиты детей в парках Подмосковья ожидается раздача мороженого от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Впервые такая акция в первый день лета прошла в 2023 году. Тогда юные жители региона получили около 57 тыс. стаканчиков любимого лакомства. В 2024 году в парках Подмосковья раздали уже свыше 60 тыс. порций мороженого, а в 2025-м — 100 тыс.

Подробно о мероприятиях, приуроченных к Дню защиты детей, можно узнать:

на официальном ресурсе правительства Московской области — туристическом портале welcome.mosreg.ru;

в приложении «Добродел» в разделе «Туризм» (вкладка «События»);

на сайтах местных администраций, музеев и учреждений культуры;

на портале «Культура.РФ».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывало, что губернатор Московской области поздравил школьников региона с последним звонком.