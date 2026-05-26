Блогеру Дане Милохину грозит штраф за третью неявку по повестке

Блогер Даня Милохин, известный по видеороликам в TikTok, рискует получить административный штраф в размере 30 тысяч рублей за третью неявку по повестке в военкомат, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Светские хроники».

Военкомат Красногорска, где прописан Милохин, уже несколько месяцев продолжает искать блогера. По информации источника, Даня не снялся с регистрации в местном TikTok-хаусе перед отъездом в ОАЭ и после этого систематически игнорировал требования отмечаться по месту воинского учета.

Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года. После этого он периодически сталкивается с проблемами, связанными со срочным призывом в армию. Более того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично призывала проверить, почему блогер до сих пор не отдал долг родине.

Позже журналисты выяснили, что Милохин с 2018 года стоит на учете в Краснодарском крае, и оснований для отсрочки у него нет. При этом повестки ему приходили по разным адресам. Одну отправляли в TikTok-хаус в Красногорске, другую — в Анапу, где проживает приемный отец блогера. Однако все они остались без ответа.

Милохин еще несколько лет назад он был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров страны. Сейчас блогер живет за счет донатов и иногда подрабатывает доставщиком еды в Дубае.

Ранее сообщалось, что актер Глеб Калюжный вернулся домой после того, как год отслужил в армии.