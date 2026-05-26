Свыше 20 тыс. жителей Люберец выбрали сквер у пруда Шевченко для благоустройства

В регионе продолжается онлайн‐голосование за территории, которые благоустроят в ближайшие годы. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Формирование комфортной городской среды». Как сообщила пресс‐служба Министерства благоустройства Московской области, голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуг.

Жители Люберец могут отдать свой голос за одну из трех территорий. Безусловный лидер — сквер у пруда Шевченко в поселке Томилино: он уже набрал свыше 20 тыс. голосов. Заметно отстают два других претендента: гремячевский родник в городе Дзержинский поддержали более 2,7 тыс. человек, а сквер в поселке ВУГИ — 1,8 тыс. жителей.

Территория, которая по итогам голосования наберет наибольшее число голосов, будет благоустроена в первоочередном порядке в 2027 году. Это позволит учесть мнение граждан при планировании городских изменений и сделать среду более комфортной именно там, где это нужно местным жителям больше всего.

