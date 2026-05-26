Дачница из Пушкино собирается выращивать квадратные яблоки и огурцы в форме звезды

Жительница подмосковного Пушкино Елена Фурмина задумала этим летом превратить обычный дачный участок в площадку для необычных экспериментов. Женщина собирается выращивать квадратные яблоки, огурцы в форме звезды и помидоры, похожие на сердечки. Секрет прост: специальные пластиковые формы надеваются прямо на маленькие, еще не созревшие плоды, выяснил REGIONS.

По информации издания, идея пришла к Елене еще зимой. Совершенно случайно она наткнулась в интернете на ролики с фруктами и овощами самых причудливых форм — квадратными, треугольными и даже похожими на человеческую голову. Сначала дачница решила, что это очередной фейк из социальных сетей или результат работы нейросетей. Однако любопытство взяло верх. Теперь этим летом она намерена лично проверить, возможно ли вырастить на подмосковной грядке такие необычные экземпляры.

«Когда увидела в соцсетях видеоролики с квадратными яблоками и арбузами, сначала вообще не поверила. Думала, монтаж или какая-то компьютерная графика», — рассказывает дачница.

Однако позднее женщина выяснила: такая технология действительно существует и активно применяется в разных уголках мира. Принцип предельно прост — на только что завязавшийся крошечный плод надевают прозрачный пластиковый контейнер соответствующей формы. Когда овощ или фрукт растет, он постепенно заполняет форму и в итоге приобретает заданный силуэт.

«Тогда я подумала: если необычные сорта часто оказываются маркетинговой сказкой, то вот необычную форму плодов реально можно сделать своими руками», — говорит жительница Пушкино.

На сегодняшний день у дачницы уже сформирован внушительный перечень опытов на предстоящий сезон. Помимо яблок квадратной формы, Елена намерена попробовать вырастить огурчики в виде звездочек, томаты-сердечки и треугольные тыквы. Женщина отмечает: выбор форм сейчас огромен — можно найти как самые простые геометрические фигуры (куб, пирамидка), так и более затейливые дизайнерские решения.

«Мне кажется, это очень интересно. Хочется, чтобы урожай был не только вкусным, но и необычным. Это и гостей удивит, и просто настроение поднимает», — рассказывает дачница.

