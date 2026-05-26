В Подмосковье назвали топ-3 сфер бизнеса, получивших поддержку региона

В День российского предпринимательства заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева озвучила итоги поддержки малого и среднего бизнеса в регионе за прошлый год.

Сектор МСП формирует около трети экономики Подмосковья. В прошлом году мерами финансовой поддержки воспользовались свыше 1200 предпринимателей.

Среди сфер, получивших наибольшую поддержку, лидирует производство — на него приходится около 30% всех получателей помощи. На 2-м месте — социальный бизнес с долей 18%. Замыкает тройку лидеров общественное питание с 6%.

Предприниматели Московской области могут рассчитывать на целый комплекс мер поддержки: региональные субсидии, льготные займы от Московского областного фонда микрофинансирования, а также поручительства Гарантийного фонда Московской области.

