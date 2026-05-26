Базовый вариант: кроссовер Volga K40 стал самой доступной моделью в линейке бренда

Пресс-служба отечественной марки Volga официально объявила стоимость дебютной линейки автомобилей перед стартом официальных продаж, запланированным на июнь 2026 года. Покупателям предложат бизнес-седан и два технологичных кроссовера, которые оказались доступнее своих китайских аналогов, послуживших базой для нижегородского производства, пишет RZNonline.

Технические характеристики и стоимость бизнес-седана Volga C50

Начальной легковой моделью возрожденного бренда станет крупный седан бизнес-класса Volga C50, построенный на архитектуре Geely Preface. Длина кузова автомобиля составляет 4825 мм при колесной базе в 2800 мм. Базовая стоимость новинки в дилерских центрах будет начинаться от 2 899 000 рублей. Для сравнения, аналогичный оригинальный китайский седан сейчас обходится российским покупателям минимум в 3 329 990 рублей без учета специальных предложений.

В качестве силовой установки для Volga C50 предусмотрен 2-литровый бензиновый турбодвигатель с системой непосредственного впрыска топлива. Производитель предложит клиентам два варианта форсировки мотора:

Базовая модификация мощностью 150 лошадиных сил.

Более динамичная версия, развивающая 200 лошадиных сил.

Оба силовых агрегата работают исключительно в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, крутящий момент передается на переднюю ось.

Параметры и ценовое позиционирование кроссоверов K40 и K50

Наиболее доступным предложением в новой линейке бренда станет среднеразмерный кроссовер Volga K40, созданный на основе рестайлинговой версии популярного Geely Atlas. Его минимальная стоимость на старте продаж составит 2 749 000 рублей (оригинальный Atlas китайской сборки продается в РФ по цене от 3,45 млн рублей). Линейка двигателей для K40 включает:

Стартовый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с передним приводом и «роботом».

Мощный 2-литровый двигатель на 200 лошадиных сил, укомплектованный 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Роль флагмана продуктовой линейки возложена на полноразмерный SUV под индексом Volga K50, базой для которого стал бестселлер Geely Monjaro. Длина кроссовера составляет 4770 мм. Начальный ценник крупного внедорожника установлен на отметке в 4 199 000 рублей, что примерно на 400 000 рублей дешевле оригинального донора. Новинка получила безальтернативную связку из 2-литрового турбомотора мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатого классического «автомата» и системы полного привода.

Сроки выхода на рынок и заводская гарантия

Выпуск всех трех автомобилей организован на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде на бывших производственных мощностях европейских брендов. Свободные продажи седанов и кроссоверов через официальную дилерскую сеть стартуют в июне 2026 года.

Одним из главных рыночных преимуществ новых машин должна стать длительная официальная гарантия от производителя. Она составит 5 лет или 150 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Полный перечень доступных комплектаций, опций комфорта и окончательные цены на средние и топовые модификации руководство компании обещает опубликовать непосредственно перед запуском продаж.