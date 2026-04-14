«Чудовища без пуповины»: что Распутин предсказал о детях из пробирки, клонах и искусственном интеллекте

В 2026 году, когда нейросети рисуют картины и пишут код, а генная инженерия балансирует на грани этической пропасти, предсказания Григория Распутина, сделанные более века назад, звучат уже не как мистический бред, а как пугающе точный диагноз современности. «Царский старец», которого одни считали святым, а другие — дьяволом во плоти, оставил после себя не только легенду о своем влиянии на дом Романовых, но и мрачные образы грядущего, которые сегодня обретают пугающую плоть, передают в материале РИА Новости .

Среди его самых загадочных откровений — строки о появлении на свет «чудовищ без пуповины». Современники Распутина не могли даже предположить, что речь идет о детях из пробирки, клонировании или генетически модифицированных организмах. Сегодня, когда технологии ЭКО стали обыденностью, а эксперименты с редактированием генома человека уже не фантастика, пророчество сибирского странника выглядит как предупреждение о той черте, за которой человечество рискует потерять свою природу.

Но еще более зловещим кажется другой его образ — «человек без души». Распутин писал о времени, когда появятся существа, внешне неотличимые от людей, но лишенные главного — той самой божественной искры, которую верующие называют душой. В 2026 году, когда искусственный интеллект стремительно приближается к уровню человеческого мышления, а разговоры о «цифровом бессмертии» и переносе сознания на небиологические носители стали частью мейнстрима, эти слова звучат как никогда актуально.

Можно ли считать нейросеть «человеком без души»? И не являемся ли мы сами, погружаясь все глубже в виртуальный мир, теми самыми «чудовищами», которые постепенно утрачивают связь с реальностью и собственной человечностью? Распутин не давал ответов — он лишь рисовал образы. Но, возможно, именно в 2026 году мы начинаем понимать, о чем он пытался предупредить.