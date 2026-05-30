«Отложенный декрет». Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 28 лет

В России продолжает расти возраст появления на свет первенца. На сегодняшний день средний показатель достиг отметки примерно в 28 лет. Такой информацией поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на запрос РИА Новости .

Как пояснила Голикова, за последние несколько лет возрастная планка при рождении первого ребенка ощутимо сдвинулась вверх. По её словам, наблюдается устойчивая тенденция к более позднему материнству.

При этом вице-премьер подчеркнула: с точки зрения перспективы рождения двух и более детей более благоприятным остается появление первенца в молодом возрасте. Тем не менее она добавила, что «решение о времени создания семьи и рождении детей остается личным выбором каждого человека».

Соответствующее заявление прозвучало во время беседы с журналистами, где рассматривались вопросы демографической динамики и мер семейной политики.

Вопрос возраста при рождении первого ребенка продолжает занимать центральное место в демографической повестке. Специалисты связывают рост возраста первородящих с изменением жизненных ориентиров: приоритетами становятся образование, построение карьеры и обретение финансовой уверенности до появления детей. Впрочем, конкретные мотивы при выборе времени для пополнения семьи в каждом случае могут серьезно отличаться.

