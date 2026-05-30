«Полосатый убийца на прилавке». Диетолог объяснила, чем опасен ранний арбуз

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости предупредила россиян о серьезных рисках для здоровья, связанных с употреблением ранних бахчевых. По словам специалиста, арбузы, поступающие в продажу задолго до начала августа, часто содержат большое количество нитратных удобрений.

Переизбыток нитратов в плодах провоцирует интоксикацию организма, пояснила собеседница. Главные признаки отравления — тошнота, рвотные позывы, головокружение, а в тяжелых случаях — цианоз (синюшный оттенок кожных покровов и слизистых). В группе особого риска находятся дети и пожилые люди. Чтобы избежать опасности, врач рекомендует начинать покупку арбузов не раньше августа, когда ягоды вызревают естественным путем без химической стимуляции.

Кроме химических угроз, Ямилова обратила внимание на бактериологическую опасность. Поверхность арбуза, контактирующая с землей, способна стать переносчиком патогенов — от сальмонеллеза и кишечной палочки до ротавирусной инфекции. В связи с этим диетолог требует обязательно мыть корку плода с мылом и жесткой щеткой под сильной струей воды. Отдельно она подчеркнула, что практика дегустации (предлагаемый продавцом ломтик) на месте покупки является категорически недопустимой и смертельно опасной для здоровья.

Ранее диетолог Ямилова назвала нормы употребления черешни для взрослых и детей.