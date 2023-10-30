Даже фотографировать опасно: проклятые места Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье достаточно зловещих мест, окутанных мраком тайн. Люди считают, что там даже могут обитать призраки, или там царит энергия негатива. Расскажем о некоторых из таких локаций.

Ховринская больница

В 1980 году началось масштабное строительство больничного комплекса. Здание должно было стать одним из крупнейших госпитальных центров города, вмещающим в себя 1300 койко-мест. Однако уже в 1985 году строительство резко прервалось. Точной причины заморозки проекта не знают до сих пор.

Как и многие другие заброшенные больницы, Ховринский госпиталь оброс своими жуткими легендами.

По одной из них, в начале 90-х годов Ховринская больница якобы стала убежищем сатанистов, где они приносили в жертву людей и животных и проводили черные мессы. Когда в здание прибыл ОМОН, чтобы пресечь эти зверства, сатанисты были загнаны в подвал. По слухам, правоохранители забросали подвал гранатами, а позже затопили помещение. Тела участников культа до сих пор находятся под руинами разрушенного здания, утверждают жители столицы.

Блуждающий черный столб

В Пушкинском городском округе местные жители часто натыкаются на странный черный столб, однако после обнаружения находки никто толком не может объяснить, где конкретно он находится, а все сведения очевидцев разнятся. Известно, что столб расположен недалеко от села Комягино, но точного места никто не знает.

Жители близлежащих округов называют столб «блуждающим» и заверяют, что тот, кто столб этот встретит, тот обязательно заблудится в лесу и будет блуждать до самого рассвета.

Фото: [ Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО ]

Пахучее озеро инопланетян

В городском округе Шатура есть озеро Смердячье. Оно знаменито своей круглой формой, неприятным запахом и множеством легенд. Одни утверждают, что озеро — это след от НЛО, другие — что это самая настоящая заводь нечисти.

В 16 веке на берегу озера возвели церковь, чтобы отчистить воду от нечисти и пресечь пропажу людей в этом районе, однако в 19 веке постройка ушла под воду. Нечисть прибрала к рукам и ее, утверждают старожилы.

В Сети также мелькает история о том, что в 1966 году группа жителей Подмосковья якобы отправилась на озеро, чтобы искупаться и развеять глупые слухи, но вместо этого люди пропали без вести, оставив все вещи на берегу.

Спустя 20 лет, в 1986 году, водолаз-любитель с компанией друзей решил спуститься на самое дно этого загадочного озера — опять же, по слухам. Погрузившись на дно, мужчина не нашел ничего странного или необычного и просто всплыл обратно. Но ни товарищей, ни вещей на берегу уже якобы не было. На дереве у воды водолаз обнаружил траурную табличку в память о нем самом. По прибытии в город мужчина узнал, что на дворе 1999 год. Он якобы каким-то магическим образом провел под водой целых 13 лет, пишут в Сети.

Конечно, эти легенды кажутся небывалой фантастикой, и доказательств им нет. Но старожилы помнят и передают эти истории. И мы бы не советовали проверять их подлинность.

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