Запасов хватит: Примводоканал гарантировал стабильную подачу воды зимой

Примводоканал: водохранилища юга Приморья смогли заполнить на 96% перед зимой

Общество

Запасов холодной питьевой воды во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Надеждинском районе полностью хватит на всю предстоящую зиму. Как сообщает пресс-служба КГУП «Примводоканал», ключевые водохранилища региона заполнены более чем на 96%. Данного объема ресурса достаточно для стабильного прохождения периода зимней межени до начала весеннего половодья. Очистку и безопасность воды обеспечивает отсутствие промышленных предприятий на водосборных площадях региона. Об этом информирует пресс-служба Примводоканала.

Южные города и муниципальные районы Приморского края полностью обеспечены холодной водой на осенне-зимний период благодаря высокой наполняемости основных гидротехнических сооружений. По данным специалистов КГУП «Примводоканал», Пионерское водохранилище в районе Седанки заполнено на 96,7%, а крупнейшее Артемовское водохранилище в селе Многоудобное — на 97%. Снабжение населения Владивостока, Артема, Большого Камня и Надеждинского района осуществляется из четырех открытых источников, включая также Богатинское и Петровское водохранилища, которые пополняются природным путем. Отсутствие промышленных объектов в зонах водосбора гарантирует высокое качество поступающего ресурса. Ранее при содействии надзорных органов также удалось оперативно восстановить подачу воды в жилые дома № 55 и 57 на улице Станюковича во Владивостоке.

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