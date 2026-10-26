Сгибать арматуру зубами и скручивать сковороду: Русский Халк из Люберец приедет в детский дом под Рязанью

REGIONS: Русский Халк из Люберец посетит воспитанников детдома под Рязанью

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Фото: [пресс-служба Федерации силового экстрима России]

Сгибание арматуры зубами и скручивание сковороды в трубочку и надувание грелки до разрыва в прыжках — все это увидят воспитанники Рыбновского детского дома в Рязанской области. Силовое шоу покажет Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, известный как Русский Халк. Встреча назначена на четверг, 29 октября. О мероприятии проинформировали в пресс-службе Федерации силового экстрима России, сообщил REGIONS.

Помимо выступления, спортсмен поговорит с ребятами о подготовке к силовым рекордам и о том, как восстанавливаться после высоких нагрузок. Агаджанян занимает должность заместителя президента Федерации силового экстрима России и работает в СШОР Люберец.

Как пояснили организаторы, главная цель встречи — здоровый образ жизни, спортивная дисциплина и умение преодолевать собственные возможности. Спортсмен раскроет принципы своих тренировок и поделится тем, что помогает ему добиваться результатов.

В программу шоу, помимо сгибания арматуры диаметром 14 мм, войдет переламывание стальной шпильки и бура по бетону руками, а также надувание грелки до разрыва. Все это должно мотивировать воспитанников.

Мероприятие организовано на благотворительной основе. Его проводят совместно с волонтерским движением «Мы с тобой». Возрастное ограничение 6+.

Ранее сообщалось, что Русский Халк готовит новый экстрим-рекорд с «Мострансавто».

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