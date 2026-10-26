Раннее бронирование: туры в Турцию на лето 2027 года стартуют от 123 тыс. рублей

Турция останется дорогим направлением для российских туристов в 2027 году даже с учетом действующих программ раннего бронирования. Как сообщила РИА Новости турагент Бушра Дилек Мумтаз, скидки от отелей позволяют сэкономить, но возвращения прежних низких цен ждать не стоит. По данным агрегатора «Турвизор», продажа туров на лето 2027 года уже стартовала, а скидки доходят до 20–35% при минимальной стоимости июньской поездки от 123 тыс. рублей на двоих. Высокая стоимость отдыха обусловлена инфляцией и ростом гостинично-ресторанного индекса в стране. Об этом пишет интернет-издание RuSamara со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на открытие продаж по программам раннего бронирования со скидками от 20% до 35%, Турция не вернется к прежнему бюджетному ценовому сегменту для путешественников из России в 2027 году. Минимальная стоимость летнего тура на двоих в июне начинается от 123 тыс. рублей, однако итоговый чековый диапазон существенно зависит от отеля и курорта. Главной причиной сохраняющихся высоких цен остается инфляция: по данным ЦБ Турции, годовой показатель в сентябре 2026 года составил 29,73%, а европейский индекс цен в гостинично-ресторанном секторе вырос на 29,5% к уровню прошлого года. При этом ценовая динамика неоднородна: летом 2026 года стоимость проживания в Анталье снизилась на 5%, в Мугле — на 8%, в то время как в Стамбуле выросла на 5%. Несмотря на дороговизну, Россия удерживает 1-е место по турпотоку в страну: за 8 месяцев 2026 года Турцию посетили около 4,7 млн россиян (+3,59%), а турецкие власти рассчитывают получить $70 млрд доходов от туризма к 2027 году.