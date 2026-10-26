Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

В семье 59-летнего российского бизнсемена Романа Абрамовича произошло радостное событие: он в третий раз стал дедушкой. У его 33-летнего сына Аркадия и 31-летней модели Валерии Журавлевой родился сын, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал «Адольфино Берлускони».

Для финалистки конкурса «Мисс Россия-2015» этот ребенок станет третьи. У нее уже есть старшая дочь от предыдущего брака с предпринимателем Максимом Казанцевым, а также общая с Аркадием дочь.

Фото: [ соцсети ]

У самого Абрамовича-младшего тоже есть дочь от первого брака с Марией Савельевой, о разводе с которой стало известно в марте 2025 года. Известно, что инициатором расторжения брака выступила именно Мария, подавшая заявление еще в декабре 2024-го.

Примерно в то же время в СМИ начали появляться слухи о романе Аркадия с Журавлевой, однако сами молодые люди свои отношения не комментировали.

Ранее сообщалось, что звезда «Большого неба» Станислав Бондаренко впервые после родов жены вышел в свет.