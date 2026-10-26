Международные рейсы: автобус из Калининграда в ФРГ за 13 900 ₽ отменили на месяц

«Русский Запад»: автобус из Калининграда в ФРГ за ₽13,9 тыс. отменили на месяц

Общество

Калининградский автовокзал сообщил о временной приостановке одного из семи международных автобусных маршрутов, связывающих регион с Германией. С 31 октября по 8 декабря 2026 года временно перестанет курсировать автобус № 904, следующий по маршруту Калининград — Бремерхафен через Берлин, Магдебург, Ганновер и Гамбург. Изначально паузу планировали сделать с 4 по 29 ноября, однако впоследствии период отмены расширили на 14 суток. Движение в полном объеме возобновится с 9 декабря. Причины введения временных ограничений предприятие не разглашает. Об этом сообщает интернет-портал «Русский Запад».

Пассажирское автобусное сообщение между Калининградом и городом Бремерхафен в ФРГ будет полностью приостановлено на период с 31 октября по 8 декабря 2026 года. Рейс № 904, проходящий через крупные немецкие транспортные узлы, включая Берлин, Гамбург, Ганновер и Магдебург, выполнялся с периодичностью один раз в неделю (отправление по средам, обратный рейс по субботам). Стоимость проезда в одну сторону составляет 13 900 ₽, а билет в оба конца обходится пассажирам в 26 410 ₽. Графиковое время в пути составляет 18 часов 45 минут, однако фактическая длительность поездки зависит от скорости прохождения паспортно-визового контроля на границе.

Администрация калининградского автовокзала не озвучила причины переноса и расширения сроков отмены рейсов. При этом транспортное сообщение с Германией сохраняется по другим направлениям: из Калининграда продолжают ходить регулярные автобусы в Штутгарт, Берлин, Фрайбург и Хайльбронн.

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