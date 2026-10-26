Траты в миллиарды: названа новая дата запуска ТПУ Царицыно на юге Москвы

Открытие городского вокзала и транспортно-пересадочного узла Царицыно на МЦД-2 в очередной раз отложено. По данным сетевого издания MSK1.RU , ввести объект в эксплуатацию теперь планируют не раньше января-февраля 2027 года, хотя ранее завершить работы обещали до 1 октября 2026 года. На задержку повлияли сложные условия строительства конкорса и подземной теплой пересадки на Замоскворецкую линию метро. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы 22 сентября 2026 года, а разрешение на строительство действует до 27 января 2027 года. При этом суммарный объем инвестиций в долгострой эксперты оценивают в миллиарды рублей.

Строительство крупного транспортно-пересадочного узла «Царицыно», начатое после утверждения проекта мэрией Москвы в мае 2022 года, столкнулось с повторным сдвигом сроков сдачи. Согласно первоначальным графикам, вокзальный комплекс и крытый переход между МЦД-2 и метрополитеном должны были запустить до 2025 года, однако затем ввод перенесли на 1 октября 2026 года, а ремонт выхода № 3 продлили до конца декабря. По текущим оценкам строителей, работы на станции затянутся до января-февраля 2027 года, что совпадает со сроком действия разрешения на строительство, выданного до 27 января 2027 года. Генпроектировщиком выступает «Мосжелдорпроект», а генеральным подрядчиком — АО «РЖДстрой» (входит в группу «Нацпроектстрой»). Общая стоимость хаба официально не раскрывается, однако лишь по открытым аукционам сумма закупок превысила 1,2 млрд ₽, а общие затраты, по мнению экспертов, исчисляются несколькими миллиардами рублей.