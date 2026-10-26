40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне
VOICE: Бузова провела на курорте 30 минут на солнце и показала видео в бикини
Фото: [соцсети]
40-летняя бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками кадрами с курортного отдыха, пишет VOICE. Телеведущая призналась, что провела на солнце всего 30 минут, чтобы не обгореть. После этого она позировала в бикини с цветочным принтом у бассейна.
Фото: [скриншот видео]
Помимо пляжного отдыха, Бузова не забывает о спорте. Артистка записала видео после часовой тренировки. В нем она рассказала, что чувствует себя отлично и готова «горы свернуть».
«Идешь гордая, вся мокрая. Принимаешь душ, надеваешь шелковый халатик, выходишь, а тут такая красота — омлетик, сок, фрукты», — воодушевленно рассказала Ольга.
Бузова продолжает радовать свою аудиторию новыми публикациями. Она совмещает отдых, тренировки и общение с коллегами.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги, которую травмировала летом.