40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне

40-летняя бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками кадрами с курортного отдыха, пишет VOICE. Телеведущая призналась, что провела на солнце всего 30 минут, чтобы не обгореть. После этого она позировала в бикини с цветочным принтом у бассейна.

Фото: [ скриншот видео ]

Помимо пляжного отдыха, Бузова не забывает о спорте. Артистка записала видео после часовой тренировки. В нем она рассказала, что чувствует себя отлично и готова «горы свернуть».

«Идешь гордая, вся мокрая. Принимаешь душ, надеваешь шелковый халатик, выходишь, а тут такая красота — омлетик, сок, фрукты», — воодушевленно рассказала Ольга.

Бузова продолжает радовать свою аудиторию новыми публикациями. Она совмещает отдых, тренировки и общение с коллегами.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги, которую травмировала летом.