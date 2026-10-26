В Химках направили в суд дело о хищении ₽2,3 млн со счета участника СВО

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 41-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета в особо крупном размере), материалы направили в Химкинский городской суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2023 года перед отправлением в зону специальной военной операции потерпевший передал свою банковскою карту знакомому. Он попросил его осуществлять обязательные платежи и при необходимости отправлять ему посылки. Однако обвиняемый с июня 2023 года по октябрь 2024 года похитил с его карты свыше 2,3 млн рублей, часть средств он перевел на свой счет. Кроме того, им были совершены многочисленные покупки в различных магазинах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.