42-летняя Саша Савельева сделала заявление после объявления о разводе с Сафоновым

42-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева сделала заявление после объявления о разводе с 53-м летним актером Кириллом Сафоновым, пишет VOICE. Пара состояла в отношениях 17 лет.

У супругов есть сын, который в этом году пошел в первый класс в Москве. Отец на школьной линейке не присутствовал, поскольку остался жить в Израиле.

О разводе Савельева сообщила в личном блоге, опубликовав черно-белое фото. В посте она обратилась к себе и другим девушкам, оказавшимся в похожей ситуации.

«Девочка моя, тебе не обязательно быть сильной каждую минуту. Ты можешь грустить. Дай себе время. Все образуется. Ты можешь скучать по тому, что было хорошего, и при этом понимать, почему выбрала другой путь», — написала Саша.

Она подчеркнула, что прошлое не надо обесценивать и отметила, что жизнь продолжается.

Савельева призналась, что пока не знает, как ей жить дальше. Однако она намерена пройти этот непростой период бережно — по отношению к себе, близким и общему прошлому. При этом певица не стала вдаваться в причины развода и не комментирует подробности расставания.

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