Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых

Подмосковные спортсмены завоевали три медали — две золотые и одну бронзовую — на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений в дисциплине голбол, которая прошла с 12 по 18 октября в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в возрастной категории 15-17 лет юниорская и юниорская женская сборные региона одержали победу, в состав юниорской команды вошли атлеты из Королева, Мытищ и Ступино. Кроме того, Данил Нестеров (Королев) был признан лучшим игроком турнира.

Женская сборная Подмосковья в возрастной категории 15-17 лет также заняла первое место Спартакиады, в ней выступили спортсменки из Электростали, Королева и Сергиева Посада. Лучшим игроком турнира стала представительница региона Александра Прищепюк (Королев).

Сборная области в возрастной категории 10-14 лет среди юношей завоевала бронзовые медали.

В общей сложности участниками турнира стали 32 команды из 12 регионов России в возрастных категориях 10-14 и 15-17 лет. Его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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