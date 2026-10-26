Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых
Спортсмены Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде по спорту слепых
Фото: [Федерация спорта слепых МО]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали — две золотые и одну бронзовую — на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений в дисциплине голбол, которая прошла с 12 по 18 октября в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в возрастной категории 15-17 лет юниорская и юниорская женская сборные региона одержали победу, в состав юниорской команды вошли атлеты из Королева, Мытищ и Ступино. Кроме того, Данил Нестеров (Королев) был признан лучшим игроком турнира.
Женская сборная Подмосковья в возрастной категории 15-17 лет также заняла первое место Спартакиады, в ней выступили спортсменки из Электростали, Королева и Сергиева Посада. Лучшим игроком турнира стала представительница региона Александра Прищепюк (Королев).
Сборная области в возрастной категории 10-14 лет среди юношей завоевала бронзовые медали.
В общей сложности участниками турнира стали 32 команды из 12 регионов России в возрастных категориях 10-14 и 15-17 лет. Его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».
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