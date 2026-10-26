Подмосковное оборудование ввели в работу на первой АЭЗ в Бангладеш

Первый блок АЭС «Руппур» в Бангладеш вывели на минимально контролируемый уровень мощности, компании из Подмосковья приняли участие в реализации проекта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что паровой арматурный блок в составе энергоблока был произведен на АО «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ». Компания является крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры высокого давления. Завод является единственным референтным изготовителем парового арматурного блока (ПАБ) на территории России. С середины 2025 года запущена глубокая программа по модернизации предприятия, идет расширение номенклатуры завода — предприятие занимается изготовлением насосного оборудования для АЭС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.