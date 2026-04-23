День тишины и порядка: что делать в огороде 24 апреля по лунному календарю вместо посадок
24 апреля 2026 года продолжается фаза растущей Луны. Сегодня наступает первая четверть (в 05:33 по московскому времени), а освещенность диска составляет 53%. Но ключевая особенность этого дня — положение ночного светила в знаке Льва — неплодородном огненном знаке, который считается самым малопригодным для посевов и посадок.
Львиная энергия придает растениям сил, но направляет их не на формирование урожая, а на укрепление ствола и коры. Посеянные сегодня культуры дадут скудный урожай, а их семена будут плохого качества. Кроме того, корневая система сейчас особенно уязвима, поэтому любые манипуляции с корнями (пикировка, пересадка) могут навредить.
Однако у этого дня есть и сильная сторона. 24 апреля идеально подходит для уходовых и профилактических работ, а также для сбора урожая на длительное хранение.
Работы в огороде
Главное правило 24 апреля: никаких посевов и посадок овощных культур. Энергия дня не благоприятствует закладке будущего урожая. Вместо этого стоит заняться:
- Прополкой и прореживанием всходов — удаляйте сорняки и слабые ростки, которые забирают питание у культурных растений.
- Рыхлением и окучиванием почвы — улучшайте аэрацию грунта, но будьте осторожны в зоне корней.
- Подготовкой грядок к будущим посадкам — перекапывайте, удобряйте и формируйте грядки для следующих благоприятных дней (например, 27–30 апреля).
- Борьбой с вредителями и болезнями — проводите опрыскивание сада и огорода биопрепаратами.
- Удалением усов у земляники и лишней поросли — это поможет основным растениям набрать силу.
- Вспашкой и рыхлением — эти работы в знаке Льва дают отличный результат, оздоравливая почву.
- Сбором урожая на длительное хранение — собранные сегодня корнеплоды и плоды будут храниться особенно долго.
- Выкапыванием луковиц и клубней — если нужно переложить их на хранение, 24 апреля — подходящий день.
- Сбором семян — семена, собранные сегодня, будут обладать хорошей всхожестью и сохранятся дольше.
Категорически не рекомендуется:
- Полив и любые корневые подкормки — корни сейчас плохо усваивают влагу и питательные вещества, что может привести к загниванию.
- Пересадка и пикировка рассады — растения будут долго болеть и плохо приживаться.
- Проращивание семян и прищипка — энергия дня не способствует этим процессам.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Лев — знак силы и роста, поэтому 24 апреля можно укреплять и оздоравливать сад:
- Санитарная и формирующая обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.
- Удаление лишней поросли — вырезайте корневую поросль у малины, сливы, вишни.
- Обработка от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным, особенно против тли и грибковых заболеваний.
- Сбор лекарственных трав — в этот день их полезные свойства сохраняются максимально долго.
Не рекомендуется:
- Посадка новых плодовых деревьев и кустарников — саженцы будут плохо приживаться.
- Пересадка взрослых растений с повреждением корней — корневая система сейчас особенно уязвима.
Работы с цветами
Для цветоводов 24 апреля — один из лучших дней месяца. Энергия Льва, покровителя красоты и творчества, идеально подходит для работы с цветами:
- Срезка цветов на букеты — срезанные сегодня цветы будут долго стоять в вазе, не теряя свежести, и лучше перенесут транспортировку.
- Посадка цветочных культур — в отличие от овощей, цветы, посаженные 24 апреля, вырастут крепкими и с красивыми крупными соцветиями.
- Посев однолетних и многолетних цветов — всходы будут дружными, а цветение обильным.
- Деление многолетников — растения с крепкой корневой системой хорошо перенесут эту процедуру.
- Сбор семян цветов — собранный посевной материал будет качественным и сохранится долго.
Исключение для цветоводов: хотя овощные культуры 24 апреля сажать не рекомендуется, цветы — приятное исключение. Астры, бархатцы, циннии, петунии, посаженные сегодня, порадуют вас долгим и пышным цветением.
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
- Уборка урожая на длительное хранение (корнеплоды, плоды, ягоды)
- Выкопка луковиц и клубней на хранение, их сортировка и просушка
- Сбор семян (овощных, цветочных, лекарственных растений)
- Сбор лекарственных трав (их полезные свойства сохраняются максимально долго)
- Срезка цветов (они долго не вянут в букете и лучше хранятся при транспортировке)
- Срезка ненужных побегов, санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников
- Заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка
- Вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание от вредителей
- Пересадка растений, имеющих крепкие корни
- Подготовка грядок к будущим посадкам
Нежелательно:
- Посев и посадка большинства овощных культур (кроме цветов)
- Любая работа с корнями растений (пикировка, пересадка, деление корневищ)
- Полив и корневые подкормки (корни плохо усваивают влагу, есть риск загнивания)
- Проращивание семян
Важный совет: 24 апреля — последний день неплодородного Льва. Уже 26 апреля начнутся более благоприятные дни, а 27–30 апреля Луна перейдет в плодородные знаки, открывая окно для активных посадок. Используйте 24 апреля для наведения порядка и подготовки — это заложит основу для богатого урожая.