День тишины и порядка: что делать в огороде 24 апреля по лунному календарю вместо посадок

24 апреля 2026 года продолжается фаза растущей Луны. Сегодня наступает первая четверть (в 05:33 по московскому времени), а освещенность диска составляет 53%. Но ключевая особенность этого дня — положение ночного светила в знаке Льва — неплодородном огненном знаке, который считается самым малопригодным для посевов и посадок.

Львиная энергия придает растениям сил, но направляет их не на формирование урожая, а на укрепление ствола и коры. Посеянные сегодня культуры дадут скудный урожай, а их семена будут плохого качества. Кроме того, корневая система сейчас особенно уязвима, поэтому любые манипуляции с корнями (пикировка, пересадка) могут навредить.

Однако у этого дня есть и сильная сторона. 24 апреля идеально подходит для уходовых и профилактических работ, а также для сбора урожая на длительное хранение.

Работы в огороде

Главное правило 24 апреля: никаких посевов и посадок овощных культур. Энергия дня не благоприятствует закладке будущего урожая. Вместо этого стоит заняться:

Прополкой и прореживанием всходов — удаляйте сорняки и слабые ростки, которые забирают питание у культурных растений.

Рыхлением и окучиванием почвы — улучшайте аэрацию грунта, но будьте осторожны в зоне корней.

Подготовкой грядок к будущим посадкам — перекапывайте, удобряйте и формируйте грядки для следующих благоприятных дней (например, 27–30 апреля).

Борьбой с вредителями и болезнями — проводите опрыскивание сада и огорода биопрепаратами.

Удалением усов у земляники и лишней поросли — это поможет основным растениям набрать силу.

Вспашкой и рыхлением — эти работы в знаке Льва дают отличный результат, оздоравливая почву.

Сбором урожая на длительное хранение — собранные сегодня корнеплоды и плоды будут храниться особенно долго.

Выкапыванием луковиц и клубней — если нужно переложить их на хранение, 24 апреля — подходящий день.

Сбором семян — семена, собранные сегодня, будут обладать хорошей всхожестью и сохранятся дольше.

Категорически не рекомендуется:

Полив и любые корневые подкормки — корни сейчас плохо усваивают влагу и питательные вещества, что может привести к загниванию.

Пересадка и пикировка рассады — растения будут долго болеть и плохо приживаться.

Проращивание семян и прищипка — энергия дня не способствует этим процессам.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Лев — знак силы и роста, поэтому 24 апреля можно укреплять и оздоравливать сад:

Санитарная и формирующая обрезка — удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви.

Удаление лишней поросли — вырезайте корневую поросль у малины, сливы, вишни.

Обработка от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным, особенно против тли и грибковых заболеваний.

Сбор лекарственных трав — в этот день их полезные свойства сохраняются максимально долго.

Не рекомендуется:

Посадка новых плодовых деревьев и кустарников — саженцы будут плохо приживаться.

Пересадка взрослых растений с повреждением корней — корневая система сейчас особенно уязвима.

Работы с цветами

Для цветоводов 24 апреля — один из лучших дней месяца. Энергия Льва, покровителя красоты и творчества, идеально подходит для работы с цветами:

Срезка цветов на букеты — срезанные сегодня цветы будут долго стоять в вазе, не теряя свежести, и лучше перенесут транспортировку.

Посадка цветочных культур — в отличие от овощей, цветы, посаженные 24 апреля, вырастут крепкими и с красивыми крупными соцветиями.

Посев однолетних и многолетних цветов — всходы будут дружными, а цветение обильным.

Деление многолетников — растения с крепкой корневой системой хорошо перенесут эту процедуру.

Сбор семян цветов — собранный посевной материал будет качественным и сохранится долго.

Исключение для цветоводов: хотя овощные культуры 24 апреля сажать не рекомендуется, цветы — приятное исключение. Астры, бархатцы, циннии, петунии, посаженные сегодня, порадуют вас долгим и пышным цветением.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Уборка урожая на длительное хранение (корнеплоды, плоды, ягоды)

Выкопка луковиц и клубней на хранение, их сортировка и просушка

Сбор семян (овощных, цветочных, лекарственных растений)

Сбор лекарственных трав (их полезные свойства сохраняются максимально долго)

Срезка цветов (они долго не вянут в букете и лучше хранятся при транспортировке)

Срезка ненужных побегов, санитарная и формирующая обрезка деревьев и кустарников

Заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка

Вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание от вредителей

Пересадка растений, имеющих крепкие корни

Подготовка грядок к будущим посадкам

Нежелательно:

Посев и посадка большинства овощных культур (кроме цветов)

Любая работа с корнями растений (пикировка, пересадка, деление корневищ)

Полив и корневые подкормки (корни плохо усваивают влагу, есть риск загнивания)

Проращивание семян

Важный совет: 24 апреля — последний день неплодородного Льва. Уже 26 апреля начнутся более благоприятные дни, а 27–30 апреля Луна перейдет в плодородные знаки, открывая окно для активных посадок. Используйте 24 апреля для наведения порядка и подготовки — это заложит основу для богатого урожая.