Совет депутатов Городского округа Пушкинский на 78-м заседании рассмотрел 27 вопросов

В Городском округе Пушкинский 23 апреля прошло 78-е заседание Совета депутатов. На повестке стояли 27 вопросов. В мероприятии участвовали глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счетной палаты, а также журналисты.

Все проекты решений перед вынесением на Совет детально проработали на заседаниях постоянных депутатских комиссий. В этих обсуждениях участвовали заместители главы округа. Каждую тему народные избранники разобрали отдельно, а докладчики дали развернутые пояснения по каждому пункту.

В финале заседания депутаты приняли несколько ключевых решений. В первую очередь — по имущественным и земельным вопросам. Также обсудили перечень объектов инженерной инфраструктуры и специализированной техники. Эти объекты планируется передать из федеральной и областной собственности в муниципальную собственность Городского округа Пушкинский.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов поблагодарил всех присутствующих за конструктивный диалог и продуктивную работу. 78-е заседание завершилось, но большая часть из 27 рассмотренных вопросов теперь перейдет в практическую плоскость. Техника и инфраструктура, сменившие владельца на муниципального, в ближайшее время должны заработать на благо округа.