Сердце бьется без причины: стоит ли беспокоиться и когда идти к врачу

Внезапное ощущение учащенного сердцебиения не всегда означает, что пульс действительно повышен, пишет Daily Mail со ссылкой на врача Элли Кэннон. Часто речь идет о так называемых сердцебиениях (palpitations), когда человек чувствует толчки или «трепет» в груди, даже если показатели остаются в норме.

По словам специалиста, такие эпизоды нередко сопровождаются тревогой и одышкой из-за выброса адреналина. В большинстве случаев причина безобидна — стресс, кофеин или лекарства. Однако игнорировать симптом не стоит.

«Палпитации (учащенное нерегулярное сердцебиение) могут казаться пугающими, потому что тело запускает реакцию “бей или беги”, усиливая ощущения», — объясняет врач.

Иногда проблема может быть связана с заболеваниями щитовидной железы, например, гипертиреозом (избыток гормонов и ускорение метаболизма), который диагностируется по анализу крови и поддается лечению. Также важно исключить нарушения ритма сердца, включая фибрилляцию предсердий (хаотичные сокращения с нерегулярным пульсом), повышающую риск инсульта.

Врач подчеркивает, что смарт-часы не всегда способны выявить опасные состояния. Поэтому при повторяющихся симптомах рекомендуется обратиться к терапевту и при необходимости пройти ЭКГ-мониторинг.