Тимати, директор Эрмитажа и военные: ЕС расширил черный список в 20-м пакете санкций

Евросоюз утвердил 20-й пакет ограничительных мер в отношении России, в который, как следует из официального сообщения Совета ЕС, был включен российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). Об этом пишет «Газета.ру».

Причиной включения музыканта в санкционный список названа его поддержка специальной военной операции и воссоединения Крыма с Россией, а также участие в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина. Соответствующее решение обнародовано на сайте ведомства.

Помимо Тимати, под новые ограничения ЕС попали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Список пополнили и четыре российских журналиста, которых в документе называют «пропагандистами», уточнив при этом, что они сохраняют возможность продолжать профессиональную деятельность на территории Евросоюза.

В рамках 20-го пакета санкций Брюссель также ужесточил меры в отношении российских средств массовой информации и их «зеркальных» сайтов. Ограничения коснулись агентства Sputnik и телеканала RT.

