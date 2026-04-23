Акция «Субботник в лесу» пройдет в Подмосковье
В лесах Подмосковья проведут субботник
Акция «Субботник в лесу» пройдет в Подмосковье 25 апреля. Мероприятие проведут во всех 19 филиалах ГАУ МО «Мосообллес», сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В рамках акции лесные территории очистят от неликвидной древесины и бытового мусора.
Центральной площадкой станет участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в Балашихе. Полный список площадок представлен здесь.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Участники будут обеспечены необходимым инвентарем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.