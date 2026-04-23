Снимать обручальное кольцо — измена? Эксперт объяснил, когда это допустимо

Когда именно стоит снимать обручальное кольцо — вопрос, на который нет универсального ответа, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение коуча по отношениям Лорина Кренна. По его словам, ключевую роль играет не юридический статус брака, а внутренние ощущения человека.

Эксперт объясняет: кольцо — это не просто украшение, а сильный символ, связанный с эмоциями и воспоминаниями. Поэтому решение о его снятии часто оказывается психологически сложным. Кренн отмечает, что люди нередко ждут «внешнего сигнала» — например, официального развода — вместо того, чтобы ориентироваться на собственные чувства.

По его словам, важный момент наступает тогда, когда ношение кольца начинает вызывать внутренний дискомфорт или ощущение самообмана. В то же время слишком поспешное решение — например, на эмоциях — тоже может привести к дополнительному стрессу.

Снятие кольца, как подчеркивает специалист, — это не только личный шаг, но и сигнал окружающим: он может восприниматься как признак завершения отношений.

Однако все бывает намного проще. С возрастом форма рук меняется, и кольцо может причинят дискомфорт при ношении, а кому-то попросту не нужно доказывать любовь к партнеру наличием обручального символа.

Кренн призывает не спешить с выводами, если вы видите человека, состоящего в браке, но без «опознавательного знака», что до сих пор у многих людей вызывает осуждение. Порой людям стоит предпочесть личный комфорт без погони за мнением окружающих.