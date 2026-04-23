Более 31 тыс. исследований ягод, фруктов и овощей провели в Подмосковье в марте 2026 года

В Подмосковье за март провели более 31 тыс. исследований овощей, фруктов и ягод. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, проверили более 18 тыс. образцов овощей, 12 тыс. образцов фруктов и 1,4 тыс. образцов ягод.

Продукцию проверяли по органолептическим показателям, результатам люминоскопии и уровню нитратов. Ягоды дополнительно проверили с использованием дозиметра.

В результате проверок с продажи сняли более 158 кг овощей, свыше 94 кг фруктов и 14 кг ягод.

