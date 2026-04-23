Пот с примесью крови не выдумка: эксперт рассказала, как адреналин запускает редкое нарушение

Врач Ольга Уланкина в беседе с корреспондентом РИАМО объяснила природу возникновения так называемого кровавого пота — гематидроза. Это редкое нарушение потоотделения проявляется выделением на поверхности совершенно неповрежденной кожи жидкости красноватого оттенка, часто напоминающей кровь.

Аномалию вызывает патологическая проницаемость сосудистой стенки. Ключевой причиной, запускающей процесс, специалист назвала экстремальный стресс или продолжительное психическое перенапряжение. В критической ситуации надпочечники выбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, под воздействием которых происходит резкий спазм сосудов. Давление на стенки возрастает, и эритроциты буквально просачиваются сквозь них, оказываясь в протоках потовых желез и окрашивая пот в красный.

Помимо психоэмоциональных факторов, Уланкина упомянула и соматические причины: в исключительно редких случаях гематидроз сопутствует тяжелым заболеваниям, таким как геморрагические лихорадки и системная красная волчанка.

