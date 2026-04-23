Зуд оказался раком: девушка месяцами страдала от бессонницы, перед тем как узнала страшную правду

26-летняя девушка узнала о раке после месяцев мучительного зуда, который врачи сначала списывали на сухую кожу, пишет Daily Mail. История Сумбул Ари из Австралии показывает, как легко можно пропустить серьезное заболевание.

По словам девушки, зуд был настолько сильным, что мешал спать почти семь месяцев и не проходил даже после лечения кремами и антигистаминными препаратами. Позже появились тревожные симптомы — ночная потливость, усталость и потеря аппетита. Переломным моментом стало обнаружение уплотнения на шее.

«Я поняла, что что-то не так, когда симптомы начали совпадать», — рассказала она после того, как настояла на дополнительном обследовании.

В итоге врачи диагностировали у нее лимфому Ходжкина — редкий вид рака крови. По данным медиков, к типичным признакам относятся безболезненные увеличенные лимфоузлы, зуд кожи и ночные поты.

Диагноз подтвердился только спустя почти год после первых симптомов. Сейчас девушка проходит курс химиотерапии и подчеркивает, что важно добиваться повторных проверок, если состояние не улучшается.