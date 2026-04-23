«Качки» умнее, чем вы думаете: ученые разрушили популярный стереотип

Мужчины с развитой мускулатурой могут быть не только физически сильными, но и умными, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Evolutionary Psychological Science. Ученые обнаружили связь между интеллектом, силой хвата и так называемым V-образным телосложением.

В эксперименте с участием 41 мужчины исследователи измерили уровень интеллекта, физическую силу и пропорции тела. Выяснилось, что более высокие показатели ума коррелируют с широкой грудной клеткой, узкой талией и большей силой рук.

При этом такие мужчины, как показало исследование, реже склонны к распутному поведению. «Результаты указывают на более сложную картину: интеллект связан с физическим здоровьем и генетическим качеством, но обратно связан с склонностью к беспорядочным половым связям», — пояснила автор работы Тара ДеЛечче.

Исследователи предполагают, что речь может идти об «общем факторе пригодности», который объединяет когнитивные способности, физическую форму и ориентацию на долгосрочные отношения.

Таким образом, популярный образ «качка без мозгов» не находит подтверждения — по крайней мере, в рамках этого небольшого исследования.