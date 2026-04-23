Новую котельную для ЖК «Фабрикант» достроят в июне в Пушкино
В Пушкино в 2026 году завершится строительство новой котельной
Новую котельную для ЖК «Фабрикант» достроят в июне 2026 года в Пушкино. Сейчас степень готовности объекта составляет 63%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Проект реализует ООО «СЗ ГК ПРОФИ — ИНВЕСТ». Площадь одноэтажного здания составит 513 кв. м. Внутри установят четыре котла, инженерные и вспомогательные помещения. Котельная будет работать в автоматическом режиме.
Объект обеспечит теплом жилой комплекс, в который переедут более 400 семей из аварийных и ветхих домов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.