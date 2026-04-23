«Хочу стареть естественно»: 64-летняя Роза Сябитова рассказала, почему больше не делает пластические операции

Известная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова, сделала неожиданное заявление, которое наверняка удивит многих ее поклонников. В беседе с «Общественной Службой Новостей» она призналась , что больше не намерена прибегать к пластическим операциям и теперь ее выбор — стареть естественно и ухаживать за собой с помощью качественных косметических средств.

Раньше, по словам Сябитовой, она действительно прибегала к помощи хирургов, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Но сейчас ее приоритеты изменились.

«Это было давно, и больше я не хочу», — подчеркнула телеведущая.

Она объяснила, что предпочитает щадящие методы ухода за кожей, а не радикальные вмешательства, которые всегда сопряжены с риском и долгим восстановлением. Сябитова уверена, что можно выглядеть достойно и без скальпеля, если правильно подобрать косметику и следить за собой.

