«Это неуважение ко мне»: рэпер Pharaoh запретил снимать свое выступление на телефон
Российский рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, в очередной раз оказался в центре скандала, но на этот раз не из-за текстов песен, а из-за общения с собственной публикой, пишет Super.ru.
Видео, опубликованное в телеграм-каналах, запечатлело, как музыкант в грубой форме запрещает зрителям снимать его выступление на телефон.
«Это неуважение ко мне», — заявил Pharaoh и потребовал немедленно убрать смартфоны.
Очевидцы подтвердили, что рэпер был категоричен и не скрывал раздражения.
В ответ на возмущение фанатов, которые хотели запечатлеть любимого артиста, Голубин предложил им смотреть его концерты на YouTube.
Пользователи Сети не замедлили раскритиковать Pharaoh за грубость и неуважение к тем, кто купил билеты. Сам рэпер, однако, уверен, что это не его проблема, а зрители просто не знакомы с правилами поведения на концертах.
Кстати, это не единственный скандал, связанный с именем исполнителя. Ранее Pharaoh был оштрафован на 80 тыс. рублей за пропаганду запрещенных веществ в своих песнях.
