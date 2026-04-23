«Это неуважение ко мне»: рэпер Pharaoh запретил снимать свое выступление на телефон

Российский рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, в очередной раз оказался в центре скандала, но на этот раз не из-за текстов песен, а из-за общения с собственной публикой, пишет Super.ru.

Видео, опубликованное в телеграм-каналах, запечатлело, как музыкант в грубой форме запрещает зрителям снимать его выступление на телефон.

«Это неуважение ко мне», — заявил Pharaoh и потребовал немедленно убрать смартфоны.

Очевидцы подтвердили, что рэпер был категоричен и не скрывал раздражения.

В ответ на возмущение фанатов, которые хотели запечатлеть любимого артиста, Голубин предложил им смотреть его концерты на YouTube.

Пользователи Сети не замедлили раскритиковать Pharaoh за грубость и неуважение к тем, кто купил билеты. Сам рэпер, однако, уверен, что это не его проблема, а зрители просто не знакомы с правилами поведения на концертах.

Кстати, это не единственный скандал, связанный с именем исполнителя. Ранее Pharaoh был оштрафован на 80 тыс. рублей за пропаганду запрещенных веществ в своих песнях.

Ранее сообщалось, что Элджей потратил более 100 млн рублей на концерт в Питере.