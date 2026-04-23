«Он позволил себе лишнее»: Самбурская впервые рассказала о конфликте с Гогунским на съемках «Универа»

Актриса Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», редко вспоминает о своих первых шагах в профессии, но на этот раз она сделала исключение, пишет Super.ru. Артистка поделилась историей давнего конфликта с коллегой по съемочной площадке — актером Виталием Гогунским, который, по ее словам, оставил у нее неприятный осадок. Инцидент произошел много лет назад, но Самбурская помнит его до сих пор.

По словам Настасьи, они с Гогунским пересеклись лишь однажды, и этого оказалось достаточно, чтобы понять: работать в таких условиях она не готова. Актриса не стала вдаваться в подробности того, что именно сказал ей Виталий, но подчеркнула, что его слова ее сильно возмутили.

«С Виталием пересекались один раз, он мне фигни какой-то наговорил — я была начинающий актрисой, но я кричала как дурная просто, что я не могу так работать. Это реально было невозможно. У нас был режиссер, но Виталий почему-то в тот момент решил, что режиссер он», — рассказала актриса.

Сам Гогунский, узнав о том, что его коллега вспомнила старый конфликт, отреагировал с юмором. Он пошутил, что, видимо, именно после их стычки Самбурская и стала большой актрисой. Более того, Гогунский сделал комплимент ее вокальным данным, отметив, что Настасья фантастически поет.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Виталия Гогунского подала на него в суд ради справедливости.