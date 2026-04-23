Скончался Алексей Пиманов: у ведущего программы «Человек и закон» остановилось сердце

В Москве в возрасте 64 лет скончался Алексей Пиманов — известный российский журналист, телеведущий и продюсер. Причиной смерти деятеля медиаполя, предположительно, стала остановка сердца. Печальную новость сообщили в администрации Первого канала, где он на протяжении долгих лет являлся лицом одной из самых популярных программ.

Алексей Викторович Пиманов получил всенародную популярность как постоянный ведущий правовой передачи «Человек и закон». Его профессиональный путь на телевидении был плотно связан с расследованиями и анализом громких дел. Помимо работы в кадре, журналист успешно занимался управленческой деятельностью. С октября 2013 года Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда», в состав которого входят телеканал, радиостанция и ряд печатных изданий.

Под его руководством холдинг реализовал множество масштабных проектов, в том числе в сфере патриотического воспитания и документального кино. О месте и времени траурной церемонии будет сообщено позднее.

