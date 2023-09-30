Эксперты: арт-терапия помогает детям побороть страх перед операциями

На портале «Стань мамой в Подмосковье» появилась новая опция. Мамы могут оставить отзыв о перинатальном центре, роддоме и женской консультации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. А какой отзыв о детских клиниках могут оставить маленькие пациенты, которые еще не умеют писать? Не беда. Они умеют и любят рисовать! Рассказываем, как малыши благодарят врачей и почему нарисованная боль спасает.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВЕРНИСАЖИ

В поликлиниках малыши нередко плачут и боятся доктора в белом халате. А вот в больницах маленькие пациенты понимают, что от врачей и медсестер зависит, когда они вылечатся и смогут вернуться к друзьям и играм. По­этому уровень доверия в стационарах между персоналом и пациентами выше.

Но если взрослый может придумать много способов отблагодарить медперсонал при выписке, то ребенок чаще выражает эмоции не словами, а делами: дарит любимую куклу или вкусное яблоко. А если получается раздобыть бумагу и краски, дети часто рисуют портреты врачей или побежденную болезнь. И, конечно, дарят свое творчество медперсоналу.

В подмосковных клиниках уже не редкость такие импровизированные вернисажи. Под детские рисунки выделяют стенд, как сделали в НИКИ детства. Или просто расклеивают их в коридоре, как в Федеральном детском реабилитационном центре в Подольске, который открыли летом президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

ВИДНЫЕ ХУДОЖНИКИ

В районной клинической больнице Видного стенды для рисунков установили в каждом детском отделении. Экспозицию периодически обновляют, и у врачей уже скопилась небольшая коллекция.

Фото: [ Пресс-служба Видновской РКБ ]

«Их в основном дарят дети 5–6 лет и подростки, которые увлекаются живописью. Чаще рисуют животных или портреты. В моей коллекции есть зеленая лиса и синий крокодил, щедро украшенные блестками», – рассказала детский хирург Видновской РКБ Виктория Жиронкина.

Недавно маленький видновчанин Алеша поблагодарил оториноларинголога РКБ Дмитрия Салихова рисунком в сердечках и надписью «Спасибо за операцию! Я хорошо дышу».

«Сердечная» благодарность хоть и написана с ошибками, теперь оформлена в рамку и занимает почетное место в кабинете врача.

НАРИСУЮ СВОЮ БОЛЬ

Доктор с фонендоскопом, медсестра в шапочке с красным крестом, царевна-лягушка, Дед Мороз – сюжеты детских больничных рисунков разнообразны. Аналитический психолог Марина Смовж советует не сдерживать детские порывы заняться творчеством даже в стационаре.

«Рисунок, лепка, коллаж, любое арт-занятие помогает искать психике способ справиться с болезнью, задает позитивный вектор к выздоровлению», – говорит психолог.

Арт-терапия может, к примеру, побудить детей, ожидающих операцию, изобразить ее и так перестать бояться. Можно отпустить полет фантазии, а можно предложить: «нарисуй свою болезнь» или «на что похожа твоя боль». В обоих случаях снимается напряжение, высвобождаются заблокированные чувства. Но второй – директивный – вариант для маленьких детей все же лучше, уверяет Марина. Детская психика неустойчива, ей необходимо задавать направление действия. По­этому роль взрослого – родителя, врача, медперсонала, – который будет рядом, очень важна.

Можно предложить ребенку сделать что угодно с нарисованной болезнью: зачеркнуть, спрятать, стереть. Это и будет первым шагом к победе над недугом.

Фото: [ Пресс-служба Видновской РКБ ]

Подмосковные врачи – тоже творческие люди. В Видновской РКБ медики придают разные формы пластырям, которыми фиксируют послеоперационные швы. Улитка, цветочек, листочек, сердечко – полет фантазии врачей тоже безграничен.

«Дети – самые благодарные пациенты! Они честные, искренние, добрые и милые. Мы делаем все, чтобы им было комфортно и не больно, а еще весело. Поэтому каждая операция заканчивается вот таким творчеством», – поделились в больнице.

Кстати, повязки дети тоже могут использовать как холст и раскрашивать в разные цвета.

Марина СМОВЖ, аналитический психолог:

– Арт-терапия появилась как раз в больницах в начале 1940-х годов. Один из основоположников – британский художник Адриан Хилл. Он открыл терапевтические свойства рисунка, когда сам лечился от туберкулеза. Рисуя и предлагая это занятие соседям по палате, он увидел, что процесс творчества облегчает физические страдания и направляет психику к исцелению. На основе наблюдений он написал книгу «Искусство против болезни». «Волшебство» метода в том, что он помогает выражать чувства заболевшего человека и, соответственно, снимает напряжение в теле и психике.