«Мы заинтересованы в скорейшем мире». Медведев высказался о сроках завершения СВО
«Ведомости»: Медведев заявил о необходимости завершить конфликт на условиях РФ
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Ведомости» затронул тему возможных сроков окончания специальной военной операции.
В ходе интервью журналистка поинтересовалась у политика, может ли СВО завершиться уже в следующем году. В ответ на это Медведев отметил, что представитель СМИ озвучил «разные варианты».
Он подчеркнул, что Москва заинтересована в максимально оперативном урегулировании конфликта на Украине. При этом, по словам зампреда Совбеза, завершение противостояния должно происходить на российских условиях — это необходимо для того, чтобы исключить риск возобновления боевых действий в будущем либо их эскалации до глобального масштаба.
Ранее сообщалось о том, что Медведев сравнил Москву со слоном из басни Крылова из-за критики малых стран.