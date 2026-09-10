«Мы заинтересованы в скорейшем мире». Медведев высказался о сроках завершения СВО

В ходе интервью журналистка поинтересовалась у политика, может ли СВО завершиться уже в следующем году. В ответ на это Медведев отметил, что представитель СМИ озвучил «разные варианты».

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в максимально оперативном урегулировании конфликта на Украине. При этом, по словам зампреда Совбеза, завершение противостояния должно происходить на российских условиях — это необходимо для того, чтобы исключить риск возобновления боевых действий в будущем либо их эскалации до глобального масштаба.

Ранее сообщалось о том, что Медведев сравнил Москву со слоном из басни Крылова из-за критики малых стран.