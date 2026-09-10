«Я бы не полетел, если б не был уверен». Трамп объяснил проверку трапа на подаренном Катаром самолете

Президент США Дональд Трамп рассказал, что надувной эвакуационный трап на его новом президентском лайнере, переданном Соединенным Штатам Катаром, был развернут в ходе плановой проверки.

В среду, перед отлетом Трампа на съезд Республиканской партии в Даллас, наготове стояли два воздушных судна — Air Force One и самолет, полученный ранее в дар от Катара. Как видно из трансляции, у второго борта по правому борту оказался выпущен аварийный надувной трап, причем инспекцию провели непосредственно перед вылетом.

«Они просто хотели убедиться, что все работает идеально», — заявил Трамп представителям СМИ.

Американский лидер также подчеркнул, что не сомневается в надежности лайнера, иначе не стал бы на нем лететь. На время проверки, длившейся 22 минуты, президент оставался в вертолете Marine One с затемненными иллюминаторами. Несмотря на продолжительный осмотр развернутого трапа, Трамп в итоге поднялся на борт подаренного Катаром самолета.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября.