«Третий ребенок — сотни тысяч». В 33 регионах родителям до 36 лет выплатят от 300 тысяч рублей

В 33 регионах России молодым родителям (до 36 лет) при рождении третьего или следующих детей положена разовая выплата от 300 тыс. руб. — следует из региональных актов, изученных РИА Новости . Это дополнительная мера поддержки к маткапиталу, требует прописки в субъекте.

На начало сентября 2026 года такие выплаты утверждены в Адыгее, КЧР, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Алтайском крае, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской, Ярославской областях и Севастополе.

Максимум — 600 тыс. в Псковской области (было 300 тыс., удвоили в конце 2025 г.). По 350 тыс. — в Воронежской, Ивановской и Рязанской. В Тверской: 300 тыс. за третьего, 400 — за четвертого, 500 — за пятого и далее. В Хабаровском крае 300 тыс. дают только за пятого.

В остальных регионах выплат нет, но поддержка — иная: в Москве — 10 прожиточных минимумов, в Астраханской области при рождении тройни или усыновлении троих сразу — по 100 тыс. на каждого ребенка.

Ранее сообщалось о том, что экономист Балынин назвал условия для рекордной индексации маткапитала.