«Камня на камне не останется». Медведев пригрозил Киеву и НАТО ядерным ударом
Медведев: РФ может не оставить камня на камне от Киева
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Ведомости» сообщил, что военный потенциал России дает возможность наносить удары по Киеву и ключевым объектам Североатлантического альянса, в результате которых от них не останется и следа.
«Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтоб от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон», — предупредил он.
По словам Медведева, Россия осознает ответственность за судьбу человечества и стремится не допустить глобальной катастрофы, однако терпение Москвы небезгранично.
Ранее Медведев заявил о необходимости завершить конфликт на условиях РФ.