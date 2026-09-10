«Камня на камне не останется». Медведев пригрозил Киеву и НАТО ядерным ударом

«Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтоб от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон», — предупредил он.