«Электронный ошейник для гастарбайтеров». Медведев анонсировал тотальный GPS-контроль за мигрантами

«Да, именно такой подход мы и собираемся внедрить. Москва стала большим полигоном для применения новой системы и накопила весьма приличный опыт. К тому же весь мир использует возможности современных технологий для пресечения нелегальной миграции и борьбы с преступностью. Мы, естественно, тоже это делаем», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о возможности внедрения по всей стране системы, аналогичной действующей в Москве и Московской области на базе приложения «Амина».

Как поясняется в материале, мобильное приложение «Амина» предназначено для учета мигрантов. С его помощью сотрудники правоохранительных органов могут в оперативном режиме получать данные о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в столицу и Подмосковье. По словам зампреда Совбеза, пилотный проект по использованию приложения подтвердил свою эффективность. За год работы сервисом воспользовались более 3,3 млн иностранцев, при этом на учете состоит 1,1 млн человек.

«В 2029 году после завершения эксперимента окончательно оценим его итоги. Вероятно, в будущем весь миграционный учет в России перейдет в электронный формат», — добавил Медведев, сообщает пресс-служба партии.

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября срок медосвидетельствования для мигрантов сократят.