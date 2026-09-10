«За что я должна 19 лет сидеть?». Обвиняемая в расправе над сыном жительница Урала отрицает свою вину

Прокурор попросил для подсудимой 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Услышав это, женщина не сдержала слез.

«Мой сын умирал у меня на руках восемь минут! За что я должна 19 лет сидеть?! Я даже не смогла похоронить ребенка!», — заявила Гусева.

Фигурантка отрицает свою вину. По ее версии, в момент трагедии мальчик находился с ее сожителем — уроженцем Таджикистана, а сама она ушла в магазин. Якобы именно мужчина нанес ребенку травмы, несовместимые с жизнью. Защитник Александр Козлов сообщил, что одним из ключевых доказательств невиновности его подзащитной стали данные с ее мобильного телефона, подтверждающие, что в период совершения преступления она действительно была в магазине, а не дома.

Следствие придерживается иной позиции. По данным расследования, мальчика выписали из больницы после перелома бедра — он находился в гипсе и не мог защитить себя. Мать, по версии обвинения, избила его кулаками, а затем с силой бросила об пол. От удара у ребенка произошел разрыв печени, а ребро пробило легкое.

Ранее сообщалось, что Гусева родила сына от гражданского мужа, также гражданина Таджикистана, который позднее уехал на родину, где у него оказалась вторая семья. После этого женщина стала сожительствовать с его соотечественником.

Ранее сообщалось о том, что пьяная мать сбросила трехлетнюю дочь с балкона в Сергиевом Посаде.